جلسات حوارية في مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

نظّم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، جلسات حوارية للإدارات الفرعية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بهدف مناقشة أهم التحديات المستقبلية التي يمكن أن تواجه عمل هذه الإدارات ووضع رؤية استشرافية لأهم المشاريع القائمة عليها.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لعقد الجلسات بحضور العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، والعميد عادل عبد العزيز السويدي، قائد استشراف قطاع شؤون البحث الجنائي، مدير مركز شرطة جبل علي.

وأكد العميد الدكتور عبد الله بن سلطان أن الجلسة تعد ترجمة حقيقية لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي في نشر ثقافة الفكر الاستشرافي.