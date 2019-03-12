شرطة أبوظبي تشارك بمعرض البيئة والصحة والسلامة في جامعة زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي بفعالية معرض «البيئة والصحة والسلامة» في مقر جامعة زايد بأبوظبي، بهدف التوعية بأعلى معايير وإجراءات السلامة حفاظاً على بيئة سليمة.

وأكد المقدم عبد الله عوض نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، اهتمام شرطة أبوظبي بترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية والمؤسسية وتعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة تحقيقاً لرؤية حكومة أبوظبي في الحفاظ على مجتمع آمن ومستقر.

ولفت إلى الجهود المستمرة في العمل على إسعاد الجمهور وتلبية احتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات الشرطية المتميزة وزيادة الشعور بالأمان والسعادة لدى قاطني الدولة، مشيراً إلى الدور الرائد الذي يقوم به منتسبو «كلنا شرطة» ونجاحهم في تحقيق أهداف المبادرة وتبني أدوات جديدة .