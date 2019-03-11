توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الجنوبية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً خاصة على البحر فيما حركة الرياح شمالية غربية / 18- 30 كم/ساعة، تصل إلى 42 كم/ساعة.

اما الخليج العربي فمتوسط الموج إلى مضطرب أحيانا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:27 والمد الثاني عند الساعة 04:35، أما الجزر الأول عند الساعة 10:17 والجزر الثاني عند الساعة 21:58 وفى بحر عمان متوسط الموج إلى مضطرب أحيانا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:46 والمد الثاني عند الساعة 00:52 الجزر الأول عند الساعة 19:01 والجزر الثاني عند الساعة 07:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 24 14 85 40

دبي 23 15 85 40

الشارقة 24 15 85 45

عجمان 24 16 80 40

أم القيوين 25 14 80 35

رأس الخيمة 25 15 85 40

الفجيرة 26 16 65 20

العين 25 12 90 30

ليوا 26 11 90 25

الرويس 22 12 75 35

السلع 23 13 80 40

دلما 25 16 75 25

طنب الكبرى 23 17 85 45

طنب الصغرى 23 17 85 45

أبو موسى 23 17 85 45