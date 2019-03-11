استعدادات مكثفة للاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي

المصدر: البيان الإلكتروني

تحتفي الإمارات يوم الخميس المقبل 14 مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف الخامس عشر من مارس في كل عام، وذلك في حديقة أم الإمارات بأبوظبي.

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قد وجهت بجعل يوم الخامس عشر من مارس من كل عام يوماً للطفل الإماراتي.

ويأتي ذلك في إطار حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الأطفال لكي ينمو في بيئة صحية آمنة وداعمة تسهم في تطوير جميع قدراتهم ومهاراتهم مما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل.

ووجه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدعوة إلى جميع الجهات في الدولة بما فيها الوزارات والجهات المحلية والمؤسسات غير الحكومية والشركات الخاصة للاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي وذلك يوم الخميس المقبل 14 مارس الحالي في حديقة أم الإمارات.

ويعكس احتفاء دولة الإمارات بالطفل والتوعية بحقوقه، الدور الذي تضطلع به الدولة في توفير أرقى سبل الحماية والرفاهية للطفل.