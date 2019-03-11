محمد بن زايد يستقبل رئيس توغو

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ فخامة الرئيس فور غناسينغبي رئيس جمهورية توغو الصديقة.

وبحث سموه ورئيس توغو خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية والتطوير في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على دعم مبادرات التنمية الشاملة وجهودها في الدول الصديقة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير قطاعاتها الحيوية .