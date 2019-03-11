مجلس الوزراء يعتمد الإطار التنظيمي لبدء إصدار تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد مجلس الوزراء ، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء،حاكم دبي " رعاه الله " اليوم ، الاستراتيجية الوطنية للفضاء حتى العام 2030.

كما اعتمد المجلس الإطار التنظيمي لبدء إصدار تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب المواهب.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في حسابه الرسمي على " تويتر " : " ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة.. اعتمدنا خلاله الاستراتيجية الوطنية للفضاء حتى العام 2030. وتشمل الاستراتيجية 79 مشروعا في مجال علوم وأبحاث الفضاء والتصنيع والتجميع والاختبارات بالإضافة لقطاع الخدمات الفضائية التجارية.

#محمد_بن_راشد: لدينا رؤية واضحة أين نريد الوصول في قطاع الفضاء ".

وأضاف سموه : " كما اعتمدنا اليوم الإطار التنظيمي لبدء إصدار تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب المواهب.. وستبدأ إدارات الإقامة بالدولة استقبال الطلبات.. دولة الإمارات كانت وستبقى قبلة للمواهب.. وأرض لتحقيق أحلام كافة الرواد ".