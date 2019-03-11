المصدر: أبوظبي - موفق محمد

انطلق صباح اليوم مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2019 في العاصمة أبوظبي تحت شعار "استشراف مستقبل الطوارئ والأزمات: قدرات وتحديات."

وقال الدكتور جمال الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث في افتتاح أعمال المؤتمر: تعد إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عملية شاملة ودقيقة تتطلب التخطيط الصحيح والجاهزية القصوى للحد من تداعيات الاحداث.

وأضاف أن استشراف المستقبل هو المحرك الرئيسي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وإن دراسة العوامل والمؤثرات ومتغيرات للسنوات القادمة ونمط حدوث الكوارث خلال السنوات الماضية والتوقع الصحيح واستشراف تداعيات الاحداث يؤدي بنا الى التخطيط الصحيح وبناءالقدرات والاستعداد الأمثل.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة إن التغير المناخي سبب رئيسي للكوارث في العالم، ولدينا خطط في الإمارات تغطي جميع احتمالات الطوارئ والأزمات.