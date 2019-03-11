بالصور والفيديو.. "البيان" تصحبكم في جولة داخل "قصر الوطن"

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

من العاصمة أبوظبي.. تأخذكم كاميرا "البيان" بجولة في رحاب "قصر الوطن" الذي يعد جسراً حضارياً للتواصل الثقافي بين الشعوب ورافداً يثري الحصيلة المعرفية لرواده. ويعتبر "قصر الوطن" أحد صروح مسيرة التقدم والإنجاز في الدولة حيث يستضيف القمم واللقاءات الرسمية الرفيعة بين قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وضيوفها من ملوك ورؤساء دول العالم، إضافة إلى جلسات المجلس الأعلى للاتحاد واجتماعات مجلس الوزراء.

#البيان تأخذكم بجولة في رحاب #قصر_الوطن الذي يعد جسراً حضارياً للتواصل الثقافي بين الشعوب ورافداً يثري الحصيلة المعرفية لرواده.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/y9P4lzE5il — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 11, 2019

وفي مدخل القصر، توجد مكتبة تجتمع عندها الثقافة والتراث الإنساني وعبق الحضارة وجماليات الأدب بين دفتي الكتب التي تراصت لترسم أسمى صور المعرفة.

ومن أحد أبرز مشاهدات "البيان" عمل الفني يجسد إحدى المقولات المأثورة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وهي: " الثروة الحقيقة هي ثروة الرجال وليس المال والنفط، ولا فائدة في المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب."

وللوهلة الأولى، يشهد الزائر لـ "قصر الوطن" الفن المعماري المتقن، واستخدام اللون الأزرق والذي يعكس الخليج الأزرق الممتد، واللون الأصفر الذي يتمثل في الصحراء، إذ تمثل هذه التفاصيل هندسة فنية رمزية تعكس الثقافة الإماراتية في أبهى صورها.

يشكل هذا العمل الفني إحدى المقولات المأثورة للمغفور له بإذن الله الشيخ #زايد_بن_سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وهي: " الثروة الحقيقة هي ثروة الرجال وليس المال والنفط، ولا فائدة في المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب." @QasrAlWatanTour #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iWlT0tAKWy — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 11, 2019