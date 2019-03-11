استعراض ميزانية 2020 والاعتمادات الإضافية لـ2019

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها الدوري، أمس، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بقصر الوطن في أبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

حضر الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية.

واستعرضت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد وعدداً من المواضيع أهمها الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2020 والاعتمادات المالية الإضافية لسنة 2019.

كما استعرضت اللجنة طلبات الاعتمادات المالية الإضافية لسنة 2019 الواردة من الجهات الاتحادية خلال الربع الأول من عام 2019 واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة، وناقشت التدفقات النقدية المتوقعة للأعوام 2019- 2020 على ضوء البيانات المالية للجهات الاتحادية.

واطلعت اللجنة على التدفقات النقدية المتوقعة للنصف الأول من السنة المالية 2019 - 2020.. واستعرضت بعض المشاريع المستقبلية للحكومة الاتحادية والتي تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية وتطوير الإجراءات المالية والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

كما اطلعت اللجنة على مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2020، واستعرضت الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتحديث مشروع ميزانية 2020، ووجهت باستكمال الإجراءات وفقاً للتعميم المالي الصادر من وزارة المالية بهذا الشأن.