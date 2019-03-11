«إسعاف دبي» تطلق الإصدار الثاني من منظومة التميز الحكومي G4

المصدر: دبي- البيان

قال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: إن النظام الإلكتروني الداخلي لمنظومة التميز الحكومي G4 الذي أطلقته المؤسسة في إصداره الأول عام 2016 بجهود ذاتية وقدرات موظفيها المتميزين تم تحديثه بالكامل، وأطلقت الإصدار الثاني منه مؤخراً هذا وقد استفادت المؤسسة منه وتم تبنيه وتطبيقه في عدة جهات حكومية نقلاً عن المؤسسة بعد أن لاقى استحساناً، ويعد البرنامج بمثابة قاعدة بيانات موحدة لكافة الإنجازات على مستوى المؤسسة ومن خلاله يتم توثيق وربط كافة المشاريع والمبادرات المميزة بمعايير التميز الحكومي خاصة(منظومة الجيل الرابع).

وأكد الدراي أن هذا البرنامج الذكي يمكّن الموظفين في المؤسسة من تطبيق خطط العمل في مواعيدها المحددة، ويعزز القدرة على اتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب، ويحدد نسب الإنجاز في التحسين والتطوير المؤسسي ويدعم جاهزية المؤسسة للتقييم الخارجي، وقد أسهم النظام في زيادة التفاعل والمشاركة بين فرق العمل المختلفة، وأيضاً في تذليل جميع المعوقات التي تواجه سير العمل.

توثيق

وأوضح الدراي أن البرنامج الإلكتروني الذكي لمنظومة التميز G4 يوثق كافة المستندات المتعلقة بمنظومة الجيل الرابع وربطها بمؤشرات الأداء وبالأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للمؤسسة وبالتالي يسهل عملية ربط كافة جهود الوحدات التنظيمية للمؤسسة لتصب في منصة واحده ليضمن شمولية ودقة وعدم تكرار المعلومة ويسهل الوصول إلى أي مستند مطلوب، مشيراً إلى أنه يقدم كذلك حلولاً لإدارة مهام فرق عمل التميز الحكومي ويراقب أداءها على مدار السنة ويساهم في رفع أداء أعضاء الفرق من خلال التقييم الذكي الذي يرفع من تنافسية الفرق فيما بينها، من خلال تطبيق ميزة (Gamification) الخاصة بتحفيز وتكريم أعضاء الفرق المتميزين بطريقة تلقائية، كما يشتمل البرنامج على التقارير والإحصائيات لكي تستفيد منها القيادات العليا في اتخاذ القرار ووضع الخطط والسياسات.

تقييم المعايير

قال خليفة الدراي: إن النظام يوفر خاصية التقييم لمعايير التميز بواسطة مسطرة (روبرك) وهو نظام التقييم المعتمد لمعايير الجهة الرائدة وبالتالي يتيح الفرصة للتقييم والمراجعة والتحسين المستمر ليضمن جاهزية المؤسسة للمشاركة في كافة جوائز التميز، مشيراً إلى أن فكرة البرنامج قدمها الموظف ياسر محسن اليافعي مبرمج ومحلل نظم بالتعاون مع خبير الاستراتيجية د. موفق الزيادات واشرفا معا على تصميمه وبرمجته داخلياً وعرض في معرض (أفضل التجارب والممارسات الحكومية ) وحظي بمتابعة واهتمام المسؤولين والإداريين وتم اعتماد تطبيقه في 6 مؤسسات حكومية.