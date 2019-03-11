«تقنية الوطني» تعتمد تقريرها حول توصيات سياسة وزارة الطاقة

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها حول توصيات موضوع سياسة وزارة الطاقة، وذلك في اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة محمــد علــــي الكمالــــي رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي: استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه المجتمع في فرص الحصول على الطاقة المتجددة، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

حضر الاجتماع كل من عفــــراء راشـد البسطــي مقررة اللجنة، وفيصل حــارب الذباحـــي، ومطــر سهـيل علي الظاهـري.