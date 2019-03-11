نهيان بن مبارك يبحث التعاون مع مجلس الشؤون العالمية الأمريكي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بقصر معاليه، أمس، وفد مجلس الشؤون العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة إيمي ميللر، مديرة التعليم بالمجلس.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق الأهداف المشتركة في ظل التحديات الإقليمية القائمة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان للوفد الزائر عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين في جميع المجالات.. ونوّه بما تشهده تلك العلاقات من تطور وتقدم على الصعد كافة بفضل دعم وتوجيهات قيادتي البلدين.

من جانبها أعربت رئيسة الوفد الأمريكي عن سعادتها بتواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدة بمسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.