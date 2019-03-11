محمد بن زايد يطمئن هاتفياً على صحة الرئيس الغابوني

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس اتصالاً هاتفياً بالرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون للاطمئنان على صحته وتهنئته بالشفاء والعافية التي منّ بها الله تعالى عليه، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ولبلاده دوام التقدم والازدهار. ومن جانبه، أعرب رئيس الغابون عن شكره وتقديره للمشاعر الطيبة التي أبداها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً دوام التقدم والرخاء.