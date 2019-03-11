نائبة رئيس بنما تثمن جهود المجلس العالمي للتسامح والسلام

المصدر: بنما سيتي - وام

أشادت ايسابيل ساينت مالو نائبة رئيس جمهورية بنما وزيرة الخارجية، بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم التسامح والسلام بالعالم أجمع، وبجهوده ونشاطه الواضح في أمريكا الجنوبية والوسطى المتمثل في عضوية برلمانات معظم دول المنطقة في برلمانه الدولي.. مؤكدة دعم بلادها لأهداف المجلس واستعدادها للتعاون معه بما يدعم مصالح التسامح والسلام حول العالم.

جاء ذلك خلال استقبالها - في العاصمة بنما سيتي - وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس، وعضوية عدد من أعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام، البرتو ألاندي «عضو الأرجنتين»، وأريدو رييس «عضو الدومنيكان»، وسيبرين برايس «عضو هاييتي» وليزابيث أوريبي «عضوة البيرو».

وتم خلال اللقاء بحث سبل نشر قيم التسامح والسلام حول العالم وفي أمريكا الجنوبية والوسطى.

من ناحية أخرى استقبل الياس كاستيلو رئيس برلمان أمريكا اللاتينية، وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة الجروان، مؤكداً أهمية التعاون بين المجلس وبرلمان أمريكا اللاتينية ودعمه لمساعي ومبادرات المجلس كافة.