زعيم الكنيسة الجورجية الأرثوذكسية يشيد بنهج التسامح في الإمارات

المصدر: تبليسي - وام

أشاد قداسة البطريرك إيليا الثاني الزعيم الروحي للكنيسة الجورجية الأرثوذكسية بنهج التسامح الذي ترسخه دولة الإمارات وما توفره من فرص الحياة الكريمة والسعيدة لكل من يعيش على أرضها وبما تحقق فيها من تنمية ونهضة شاملة على مختلف الصعد.

وثمن - خلال لقائه عيسى عبدالله الباشه النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية جورجيا أول من أمس في مقر البطرياكية بالعاصمة تبليسي - اهتمام قيادة دولة الإمارات بتطوير علاقاتها مع جورجيا ومبادرتها بافتتاح سفارة لها في بلاده.. لافتاً إلى زيارته للدولة قبل سنوات.

من جهته استعرض النعيمي الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في ترسيخ التسامح بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة.. متطرقاً إلى اللقاء التاريخي الذي جمع بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وتوقيعهما وثيقة الأخوة الإنسانية التي تخدم السلام في العالم وتصب في مصلحته.

وأشار إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وما تحقق لشعبيهما من تعزيز لمصالحهما المشتركة من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والزيارات المشتركة.