خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيسة إثيوبيا في ضحايا الطائرة

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في ضحايا تحطم طائرة ركاب شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيسة سهلى ورق زودي.

وفي الإطار ذاته نشر حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تدوينة لسموه جاء فيها: «خالص العزاء والمواساة إلى آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا وأسر الضحايا في تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية».