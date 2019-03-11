«كهرباء دبي» تنظم «مخيم زايد الخير» العلاجي في بنغلاديش

المصدر: نارايل - البيان

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي مخيماً علاجياً في جمهورية بنغلاديش تحت عنوان «مخيم زايد الخير»، بالتعاون مع مؤسسة نور دبي، لعلاج أكثر من 4500 من كبار السن المصابين بالمياه البيضاء وغيره من أمراض العيون.

كما يتضمن البرنامج الفحص الطبي المبكر للأطفال، إضافة إلى توزيع حقائب مدرسية على الطلبة الأيتام. يشارك في المخيم الذي يستمر لسبعة أيام في مدينة نارايل، بولاية خولنا في بنغلاديش، 12 متطوعاً من موظفي وموظفات الهيئة، ويعد هذا المشروع التطوعي الدولي الثاني الذي تنظمه الهيئة بعد المشروع الأول في جمهورية طاجيكستان العام الماضي.

وأشاد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بجهود مؤسسة نور دبي في تنفيذ هذه المشروعات الرائدة لمعالجة أمراض العيون للمحتاجين حول العالم، كما أثنى على جهود المتطوعين من موظفي وموظفات الهيئة.

نهج العطاء

وقال الطاير: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة نهج العطاء والعمل الإنساني الذي رسخ ركائزه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي امتدت أياديه البيضاء بالخير والعطاء لكل محتاج في أي مكان في العالم، وتواصله من بعده قيادتنا الرشيدة حتى باتت دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدول المانحة للمساعدات الخارجية، وتأتي رعاية وتنظيم هيئة كهرباء ومياه دبي للمخيم العلاجي في جمهورية بنغلاديش لعلاج أمراض العيون، بالتعاون مع مؤسسة نور دبي وبمشاركة متطوعين من موظفي الهيئة ونحن في عام التسامح، في إطار جهود الهيئة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ روح التطوع بين الموظفين وتشجيعهم على تخصيص جزء من وقتهم للعمل التطوعي بما يحقق سعادتهم وسعادة المجتمع سواء داخل أو خارج الدولة».

من جهتها، قالت الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة نور دبي: «حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، يعاني 253 مليون شخص على مستوى العالم من ضعف النظر، 80% منهم يمكن علاجهم أو وقايتهم من إصابتهم بالإعاقة البصرية في حال توافر العلاج المناسب.

وفي بنغلاديش، يعاني 750,000 شخص من العمى، ونحو 1.5 مليون طفل من ضعف النظر الذي يمكن علاجه، إضافة إلى حوالي 250.000 شخص مهددين بفقدان البصر بسبب الأمراض المزمنة مثل السكري الذي يؤدي إلى اعتلال الشبكية والإعاقة البصرية إذا لم يتوفر العلاج المناسب.

وتعد المياه البيضاء من أكثر أمراض العيون انتشاراً وأكبر أسباب الإعاقة البصرية تليها انكسارات البصر. تتم عملية استئصال المياه البيضاء وزرع العدسة في العين في المخيمات العلاجية لمؤسسة نور دبي وتمكن المريض من استعادة بصره بسرعة. وتركز مؤسسة نور دبي من خلال مخيماتها العلاجية على توفير العلاج الدوائي والفحوصات الطبية وإجراء عمليات استئصال المياه البيضاء وتوفير النظارات الطبية».