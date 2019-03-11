«اقتصادية دبي» توقّع اتفاقية للتبرّع بالمواد العينية لمؤسسة خليفة الإنسانية

المصدر: دبي - البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون تنص على تعزيز الخدمات المجتمعية والإنسانية بين الطرفين. وتنص الاتفاقية على أن تقوم اقتصادية دبي بالتبرع بالمواد العينية لصالح مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية التي ستعمل بدورها على توزيعها للفئات المستحقة داخل الدولة.

وقد وقع الاتفاقية التي جرت في مبنى اقتصادية دبي بقرية الأعمال، كل من سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، ومحمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

تنمية

وبهذه المناسبة، قال سامي القمزي: «تستهدف اقتصادية دبي تحقيق التنمية المستدامة الشاملة على الصعيد الوطني من خلال الشراكة الفعالة بينها وبين مؤسسات القطاع الحكومي والشركات والمنشآت في القطاع الخاص، بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية، كما أن تضافر الجهود يساهم في الارتقاء بالخدمة المجتمعية وتحقيق الغايات المنشودة، مما ينعكس بشكل أكبر وأكثر فاعلية على دعم الجانب الإنساني والمجتمعي في الدولة وخارجها».وأكد القمزي أن دور اقتصادية دبي لا يقتصر فقط على ترخيص الأعمال وتسهيل مزاولتها في الإمارة، مشيراً إلى أنها تبذل مساعيها في تحفيز شركائها من القطاع الخاص على الإسهام في بذل الخير واستدامة الخدمات المجتمعية والانسانية، مما يرسخ مفهوم العمل الإنساني في دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.

تعاون

ورحب محمد حاجي الخوري، بالتعاون الخيري والإنساني المشترك مع اقتصادية دبي حيث تعزز بتوقيع مذكرة التفاهم كخطوة أساسية لتعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق المصالح المشتركة بيننا لمساعدة المحتاجين وإبراز قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة في خدمة المجتمع وبما يحقق الرؤية المشتركة لمؤسسة خليفة الإنسانية واقتصادية دبي وأهدافهما الإنسانية.وأضاف الخوري: «إن هذا التعاون يأتي لمساعدة المحتاجين وإعادة البسمة لهم ولأسرهم أينما كانوا».