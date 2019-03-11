عزة النعيمي: المرأة الإماراتية تتبوّأ مكانة مرموقة في المجتمع

المصدر: عجمان- وام

أكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان أن المرأة الإماراتية باتت تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي في تصريح بمناسبة يوم المرأة العالمي: إننا وعلى أرض زايد الخير وفي عام التسامح تطل علينا هذه المناسبة الغالية، ونحن نعتز بمكانة المرأة بشكل عام والمرأة الإماراتية بشكل خاص وهي تتبوأ مكانة مرموقة وعالية في المجتمع وبمختلف مكونات الحياة والقطاعات، وهذه المكانة لم تكن لتتحقق لولا العطاء والاهتمام والإيمان بدور المرأة الإماراتية الأصيلة، حيث وجدت المرأة الإماراتية كل الدعم والاهتمام من القائد الوالد المؤسس وباني اتحاد الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأضافت أن اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بتعزيز حضور المرأة الإماراتية، عبر دعم برامج تمكينها وإشراكها في التنمية له أثر كبير في مشاركتها بمسيرة العمل والبناء والنهوض بمجتمعها.