حمدان بن زايد: أعضاء المجلس يواصلون الارتقاء ببرامج التنمية الشاملة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يواصل أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الارتقاء ببرامج التنمية الشاملة. وقال سموه عبر "تويتر": «بتوجيهات خليفة ودعم محمد بن زايد ومتابعة هزاع بن زايد يواصل أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الارتقاء ببرامج التنمية الشاملة، كل التوفيق لهم فالمسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة في دفع عجلة النماء وتطوير الخدمات المقدمة وأهمية العمل المستمر نحو استكمال مسيرة الإنجازات المتواصلة».