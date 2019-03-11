محمد بن زايد: نسعى لنقلة استثنائية في العمل الحكومي والخدمات وصولاً إلى المراكز المتقدمة عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي «إننا نسعى إلى تحقيق نقلة استثنائية في العمل الحكومي والخدمات التي تقدمها الدوائر لدفع عجلة النمو والتقدم في إمارة أبوظبي، وصولاً إلى المراكز المتقدمة في مؤشرات التنمية والتنافسية في العالم».

جاء ذلك خلال أداء الأعضاء الجدد في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليمين القانونية أمام سموه أمس.

وقد أدى اليمين القانونية بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وسارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة.

وهنأ سموه أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الجدد على الثقة التي أولتهم إياها القيادة، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.كما أعرب سموه عن شكره إلى الأعضاء السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة عضويتهم في المجلس أسهمت في دعم مسيرة التقدم في الإمارة.

وقال سموه عبر «تويتر»: «كل التوفيق للأعضاء الجدد للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في مهام عملهم المقبلة.. ونحن على ثقة بأنهم سيواصلون العمل بروح الفريق مع زملائهم لتحقيق رؤية قيادتنا في دفع عملية تنمية الوطن وتقدمه».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة وتعزيز القيم المؤسسية التي ترتكز على الأداء المتميز والابتكار والإبداع والمرونة والعمل بروح الفريق الواحد.. موضحاً أن الارتقاء بالأداء وأنظمة الإدارات الحكومية وتطويرها إلى أعلى مستويات التنافسية يعد أولوية في تحقيق رؤية الإمارة والإسهام في سرعة إنجاز الأهداف المرجوة في مختلف المجالات.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مستمرة في ترسيخ مقومات التنمية الشاملة التي لا تقتصر على جانب دون غيره، وإنما تسير بالتوازي في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.. مؤكداً أن التقدم والتطور ليس حكراً على دول بعينها وإنما هو حق لجميع الدول متى امتلكت الإرادة القوية والعزيمة الصادقة وتسلحت بالعلم والمعرفة وآمنت بقدرات أبنائها واستثمرت فيهم. ثم التقطت الصور الجماعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأعضاء المجلس التنفيذي الجدد.