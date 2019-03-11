ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية في دبي 17 الجاري

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنظم القيادة العامة لشرطة دبي خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس الجاري في فندق انتركونتيننتال - فيستفال سيتي، ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية الثاني عشر، بحضور نخبة من قادة الشرطة على مستوى العالم بينهم 45 متحدثاً رئيسياً من 16 دولة.

نخبة من القادة

وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي أن ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية الـ 12 سيناقش هذا العام موضوعاً في غاية الأهمية للعمل الشرطي على مستوى العالم وهو«الذكاء الاصطناعي وشرطة المستقبل» بحضور نخبة من القادة الشرطيين بينهم المستشار الشرطي للأمم المتحدة وممثلون عن الشرطة الدولية «الإنتربول» وقادة الشرطة الأوروبية «اليوروبول» والجمعية الدولية لقادة الشرطة، وبحضور القيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية في الدولة.

وأشار إلى أن الملتقى سيستشرف أفق المستقبل في العمل الشرطي في ظل التطورات التكنولوجية الحديث والسريعة في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071».

حضر المؤتمر العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية الجهة الراعية الرسمية للملتقى، والعقيد الدكتور صالح راشد الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.

فعالية

وكشف اللواء العبيدلي أن الملتقى سيتضمن فعالية «العصف الذهني الشرطي الثالث» وذلك تحت رعاية وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي سيتضمن مناقشة 4 محاور هي «الأنظمة والتطبيقات الذكية في العمل الأمني»، و«الأمن السياحي»، و«مراكز الشرطة الافتراضية هي المستقبل»، و«التعاون الدولي في الجرائم عابرة القارات».

من جانبه قال الشيخ ماجد المعلا: نحن فخورون في طيران الإمارات أن نكون جزءاً من حدث عالمي مهم يتناول التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي وخاصة في مجال العمل الشرطي الذي يعد شريكاً لقطاع الطيران.

المدينة الآمنة

سيتضمن الملتقى إلى جانب جلسته الرئيسية، تنظيم المختبر الاستراتيجي الأول الهادف إلى تحديد التحديات والمبادرات الاستراتيجية بالتعاون مع شركاء شرطة دبي من أجل تحقيق التوجه الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة دبي «دبي مدينة آمنة»، حيث ستناقش المختبرات محاور 4 محاور هي: التأمين والحماية، وإدارة الأزمات والكوارث وخفض معدلات الجريمة، والاستجابة للحالات الطارئة، وخفض وفيات حوادث الطرق.