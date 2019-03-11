«الداخلية» تستعرض خطط ومؤشّرات الأمن الداخلي

المصدر: دبي - البيان

استعرضت اللجنة العليا للأمن الداخلي في وزارة الداخلية السياسات والخطط ومؤشرات الأمن الداخلي، إضافة إلى البرامج التدريبية والتمارين، التي تنفذها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وناقشت عدداً من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة، الذي ترأسه الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا للأمن الداخلي، في أكاديمية شرطة دبي، بحضور القادة والمديرين العامين أعضاء اللجنة وعدد من كبار الضباط في وزارة الداخلية.

جاهزية

وتم خلال الاجتماع، الذي يأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ضمان الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأحداث، مناقشة القرارات والتوصيات السابقة، وما تم تنفيذه منها واستعراض المشاريع المستقبلية لعمليات الأمن الداخلي.

تنفيذ

يذكر أن اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي تعقد اجتماعاتها تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بشأن تشكيل اللجنة العليا الدائمة بوزارة الداخلية.