«مساندة» تسلّم مشروعين للطرق في مدينة محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي - وام

سلمت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مشروعين للطرق الداخلية والبنية التحتية في مدينة محمد بن زايد بالتعاون مع بلدية أبوظبي وهيئة أبوظبي للإسكان، بتكلفة تقارب 229.7 مليون درهم على مساحة تقدر بـ 1.2 مليون متر مربع.

وأكدت «مساندة» أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في إطار حرصها، على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وتوطيد أركان التنمية المستدامة وإسعاد المجتمع ورفاهيته، لافتة إلى أن هذه المشاريع تحظى بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أكدت التزامها في تنفيذها للمشروعين بمتطلبات الاستدامة البيئية وفقاً لأعلى المعايير العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة.

وقالت: «إن المشروعين ينفذان في إطار خطة أبوظبي الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المتوفرة لأفراد المجتمع وإرساء البنى التحتية التي تدعم الاقتصاد المحلي وتسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في أبوظبي».

وشددت الشركة على أهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة نحو تطوير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة ومواكبة التطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني وتلبية احتياجات المجتمع من خلال تنفيذ مشاريع مستدامة تقدم أعلى مستوى من الراحة والرفاهية وترفع من المستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطن وتحقق له السعادة».