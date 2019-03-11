«مواصلات عجمان» تضيف مركبات هجينة لخدمات الليموزين

المصدر: عجمان-البيان

أعلنت رشا خلف الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وتطوير المشاريع في مؤسسة المواصلات العامة في عجمان عن إضافة مركبات هجينة جديدة لأسطول خدمة سواري ليموزين، بهدف دعم النقل الخاص، وذلك لتلبية احتياجات الجمهور، مؤكدة أن هذه الإضافة تأتي في إطار استراتيجية المؤسسة الخاصة بتطوير العمليات والخدمات المقدمة للجمهور.

وأشارت إلى ضرورة دعم خدمة سواري ليموزين، للمشاركة في تنمية وتطوير هذا القطاع، الذي يمثل واجهة رئيسة للإمارة، مشيرة إلى أن المؤسسة تقوم بإضافة مركبات جديدة، تتماشى مع متطلبات الجمهور، وبما يتوافق مع معايير وشروط المحافظة على البيئة، ضمن خطة إمارة عجمان 2021.