منتسبات مراكز الأميرة هيا يزرن متحف المرأة في دبي

المصدر: دبي - وام

نظمت إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية - فرع أم الشيف التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي زيارة إلى متحف المرأة في دبي لدارسات المركز تزامناً مع يوم المرأة العالمي بهدف التعرف على أهم الممارسات النسائية المتميزة في القيادة وريادة الأعمال كمثال يحتذى به للمرأة حول العالم وتحفيز الدارسات للنهوض في العديد من المجالات.

وقالت حمدة المهيري مديرة إدارة المراكز إن الزيارة التي جاءت تزامناً مع يوم المرأة العالمي اكتسبت أهمية بالغة خاصة أن متحف المرأة الفريد في المنطقة العربية أقيم للاحتفاء بالنساء الرائدات في التعليم والتجارة والاعتزاز بإنجازاتهن وإبراز أعمالهن باعتبارهن قدوة.

وذكرت المهيري أن يوم المرأة العالمي شكل فرصة للتقدم بالشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رائدة العمل النسائي منذ تأسيس الاتحاد والتي مثل دعمها العامل الأساسي في تمكين المرأة الإماراتية والنهوض بمكانتها. من جانبها قالت موزة المنصوري مديرة فرع أم الشيف إن تنظيم الزيارة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة أمر بالغ الأهمية لإبراز نشاط المرأة الإماراتية في الثقافة والفنون والتراث وكل جوانب عطائها المجتمعي.