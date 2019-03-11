جمعية الإمارات لبيوت الشباب تحتفي بأسبوع التشجير

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية الإمارات لبيوت الشباب، فعالية أسبوع التشجير، بالمشاركة مع بلدية دبي ومدرسة دبي الوطنية.

وقال جاسم علي عبد الله رجب رئيس مجلس الإدارة: «إن الفعالية تأتي في إطار إبراز المبادرات الرائدة بالدولة في مجال التشجير والزراعة التجميلية، ونشر الوعي بالتشريعات المتعلقة بالمحافظة على الغطاء النباتي وآلية تطبيقها، بالإضافة إلى المحافظة على نباتات البيئة المحلية في مواطنها الطبيعية».

ومن جانبه، قال عبد الرحمن السبب الأمين العام للجمعية: «إن تنظيم الفعالية يهدف إلى تعزيز دور أفراد المجتمع، وخاصة الناشئة، في نشر الرقعة الخضراء، والمحافظة عليها، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي ذلك ضمن ركائز الخطة الاستراتيجية للجمعية».