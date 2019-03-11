3 اتفاقيات في ختام مهرجان صيد الأسماك بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

اختتمت مساء أول من أمس فعاليات مهرجان صيد الأسماك الأول بأم القيوين والذي استمر 3 أيام.

وشهد المهرجان توقيع 3 اتفاقيات من جمعية الصيادين بأم القيوين مع شركات متخصصة في بيع معدات ومستلزمات الصيد وصناعة القوارب والاكسسوارات الخاصة بالصيادين، مبيناً أن تلك الاتفاقيات تعود بالنفع على الصيادين المواطنين لأنها تقدم حسومات كبيرة تصب في صالحهم وتهدف إلى دعمهم، لافتاً إلى أن جمعية أم القيوين للصيادين خلال أيام المهرجان قدمت حسومات عن كافة المعدات التي تبيعها للصيادين من حبال واصباغ وخلافهما تبلغ 5%.

وتخللت المهرجان مسابقات تراثية و3 بطولات بحرية شارك فيها 140 متسابقاً وأكثر من 30 عارضاً مثلوا شركات عديدة عاملة في مجال بيع معدات واكسسوارات الصيد من محركات وخلافه، كما أمه أكثر من 5 آلاف و500 زائر من 33 جنسية مختلفة، كما شهد المهرجان الذي جاء برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ودعم من سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، كما شهد المهرجان تقديم حسومات من العارضين المشاركين بلغت 50% على المعدات ووسائل الصيد المختلفة والمحركات وخلافه.3

وقال هيثم سلطان رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صيد الأسماك إن المهرجان اشتمل على عروض مختلفة قدمتها شركات تعمل في مجال بيع وعرض معدات وأدوات الصيد والغوص وأجهزة الملاحة البحرية الحديثة والقوارب والمحركات بأحجام متعددة، إضافة إلى تخصيص أماكن للمطاعم المتنقلة واستراحة للزوار، لافتاً إلى أنه تقرر إقامة المهرجان سنوياً بعد أن حققت النسخة الأولى منه نجاحاً كبيراً وإشادة من العارضين والزوار .