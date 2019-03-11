انطلاق «بالعلوم نفكر» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، وبحــضور الشــيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، انطلقت، أمس، في مركز رأس الخيمة للمعارض رابع فعاليات معرض بالعلوم نُفكر بدورته السابعة والذي تنظمه مؤسسة الإمارات «شباب».

وأكد الشيخ عبدالملك بن كايد خلال افتـــتاح المعرض على جهـــود الشباب البارزة في تقديم الابتكارات الخاصة بمجالات العلوم والتكـــنولوجيا .

رعاية المواهب

وأكد المهــندس الشــيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي أن المعرض يؤكد دور الدولة في المجال الابتكاري بمخـــتلف المجــالات والقــطاع الحيوية التي تحتاج إليها الدولة في المستقبل .