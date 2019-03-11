مؤتمر «الاتحادية للموارد البشرية» 17 أبريل

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الإمارات تحرص على مواكبة كافة التغيرات وضمنها الموارد البشرية التي تشهد نمواً متسارعاً عبر تعديل القوانين والتشريعات .

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس بمقر الهيئة بدبي للإعلان عن تفاصيل وجدول أعمال الدورة التاسعة من مؤتمر الموارد البشرية الدولي، إلى أن المؤتمر يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للعام التاسع على التوالي تحت شعار «تحديات رأس المال البشري في الثورة الصناعية الرابعة»، وتستضيفه دبي يومي 17 و18 أبريل المقبل.

وذكر العور خلال المؤتمر الذي شهد حضور الدكتور عبد السلام المدني، رئيس اندكس القابضة وليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة ومحمود المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة وعدد من كبار الموظفين والإعلاميين، أن حكومة دولة الإمارات يوماً بعد يوم تثبت أن المكانة العالمية الرائدة التي تبوأتها على مختلف الصعد، لا سيما على صعيد الكفاءة الحكومية .