7497 معاملة أنجزتها دار زايد للثقافة الإسلامية 2018

المصدر: العين - البيان

كشفت دار زايد للثقافة الإسلامية، عن إنجازها 7497 معاملة، في 2018، عبر منظومة الخدمات التي تقدمها من خلال الموقع الإلكتروني ومراكز خدمة المتعاملين التابعة لها بمركزها الرئيس بالعين، وأفرعها الخارجية بأبوظبي وعجمان، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات التي تم تقديمها وجهاً لوجه، خلال العام الماضي، 5689 معاملة، بواقع 1698 معاملة تم تقديمها من خلال مركز خدمات المتعاملين بمدينة العين، و2613 معاملة بمركز مدينة أبوظبي، و1378 معاملة بمركز مدينة عجمان، في حين بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر الخدمات الإلكترونية 1808 معاملات، عبر الموقع الإلكتروني، بعدد 610 معاملات في المركز الرئيس بالعين، و608 معاملات في فرع أبوظبي، و590 معاملة في فرع الدار بعجمان.

كما بلغت نسبة «سعادة المتعاملين» عن الخدمات المقدمة لهم وجهاً لوجه، عبر مكاتب خدمة المتعاملين العام الماضي 98.8 %، وذلك من حيث وقت الانتظار وسرعة إنجاز المعاملات، وسهولة الحصول على الخدمة، وكفاءة الموظف، إلى جانب وضوح الإجراءات.

وأكدت الدكتورة نضال الطنيجي، المدير العام، على حرص الدار على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في إسعاد المتعاملين، وفق المتطلبات العالمية، لتحقيق أعلى نسبة سعادة للمتعاملين، مشيرة إلى أن الدار تتجه لخفض نسبة المراجعين في مراكز الخدمة، من خلال التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات لتوفير الوقت والجهد، وإنجاز المعاملات في سهولة ويسر. وأضافت الطنيجي: «نحرص في دار زايد للثقافة الإسلامية، على تحسين وتسهيل الخدمات والإجراءات الحكومية، لتحقيق أهداف خطة إمارة أبوظبي في تقديم خـــدمات وتجربة متعاملين متميزة، وفق أرقى المعايير، تحقـــيقاً لتطلع عملائنا».