محاكم دبي تدعم التنافسية في إعادة هيكلة العقود التجارية

المصدر: دبي - البيان

تسعى محاكم دبي إلى دعم جهود التنافسية في إعادة هيكلة الفصل في إنفاذ العقود ولا سيما التجارية منها، وذلك بدعم الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وتضافر وتكامل الجهود لتطوير الأداء والعمل وإطلاق الخطط وتنفيذ المبادرات والبرامج والاستراتيجيات، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، والارتقاء بالأداء التنافسي العالمي للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم.

وأشار القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية، إلى أن التعديل التشريعي لقانون الإجراءات المدنية بإصدار «اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية» المختصة بإعادة هندسة الإجراءات القضائية، والتي صدرت من مجلس الوزراء بتاريخ 9/‏12/‏2018 ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/‏12/‏2018 وأصبحت نافذة من تاريخ 17/‏02/‏2019، قد تضمنت تنظيم إجراءات الإعلانات بإعطاء الأولوية للإعلان باستخدام التقنيات الحديثة، بما يتواكب وتوجه محاكم دبي للتحول الذكي بالإضافة إلى (سرعة التقاضي + محاكم بلا ورق) وتوسيع الاختصاص المكاني لتنفيذها في جميع إمارات الدولة دون حاجة إلى إجراء الإنابات للمحاكم الأخرى في الدولة بما يسهم في تقليص واختصار الإجراءات وتسريعها.