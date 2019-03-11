أبوظبي تستضيف مؤتمر الطرق الدولي الـ 26

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستضيف أبوظبي في أكتوبر المقبل المؤتمر الدولي للطرق 2019، الذي يركز على تطوير البنى التحتية للنقل والمواصلات. ويجمع المؤتمر 40 وزيراً، ويُتوقع أن يستقطب أكثر من 5000 مندوب من 120 دولة.

ويأتي اختيار أبوظبي لتستضيف المؤتمربصفتها الدولة التي تملك أفضل الطرق في العالم منذ العام 2015 حتى العام 2018، والذي يشهد على الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة في سبيل بناء إرث غني من الطرق عالية الجودة والمستدامة. وتقام الدورة الـ 26 للمؤتمر خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «ربط الثقافات، تمكين الاقتصادات».

وفي تصريح له حول هذا الحدث أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمى وزير تطوير البنية التحتية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة المتميزة وإمكاناتها في استضافة المؤتمرات العالمية لما تتــمتع به من بنية تحتية متطــورة تمثل نموذجاً عالمياً لأفضل الممارسات العالمية في تصميم وجودة وكفاءة الطرق.