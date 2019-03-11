نائب مدير أكاديمية شرطة دبي يتفقد إدارة التطبيقات القانونية

المصدر: دبي - البيان

قام العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، بجولة تفقدية على إدارة التطبيقات القانونية والشرطية، بهدف متابعة تنفيذ القرارات الإدارية والوقوف المباشر على سير العمل، بحضور المقدم الدكتور أحمد شعبان الطاير، مدير إدارة الشؤون الإدارية.

واستمع العميد الدكتور الشامسي من الرائد الدكتور سيف البدواوي، مدير إدارة التطبيقات القانونية والشرطية بالوكالة، لشرح مفصل عن الخطة التطويرية للإدارة، المتعلقة بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية في مختلف المجالات القانونية والشرطية والتطبيقات الإدارية.

وشكر العميد الشامسي الجميع، مؤكداً حرص الأكاديمية على تجويد مخرجات التعليم والتدريب للارتقاء بها إلى مستوى تطلعات القيادة العليا لشرطة دبي.