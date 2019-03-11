504 آلاف فحص مخبري أجراها مستشفى خليفة بأم القيوين 2018

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

كشف مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، أنه أجرى خلال 2018 نحو 504 آلاف فحص مخبري في مختبراته المتطورة والحاصلة على اعتراف الكلية الأمريكية لأطباء علم الأمراض (CAP) والاعتراف الدولي للمختبرات الأيزو (ISO 15189).

وقال الدكتور مبارك سيف الفارسي استشاري علم الميكروبات الطبية وعلم انتشار الأمراض المعدية رئيس قسم المختبرات في المستشفى: إن المختبرات تضم أجهزة متطورة وحديثة أبرزها جهاز فحص الجراثيم والتعرف عليها والتعرف على المضادات الحيوية المناسبة لها، وجهاز آلي للتعرف على جراثيم الدم، وجهاز آلي لعمل فحوصات الترسبات البولية، كذلك يضم جهازا آليا لعمل فحوصات الحيوانات الذكورية، بما في ذلك عددها وأشكالها، فضلاً عن جهاز آلي لعمل الصبغات للشرائح الميكروسكوبية، مبيناً أن المختبرات تضم أجهزة حديثة أخرى كجهاز آلي متطور لبنك الدم وذلك لفحص فصيلة الدم وعمل فحوصات تطابق الدم لحالات نقل الدم، وجهاز آلي متطور لقياس عدد خلايا الدم بكافه أنواعها ونسبة الهيموجلوبين، وجهاز آلي حديث لفحوصات المناعة والأمصال والفيروسات.