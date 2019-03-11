شرطة دبي تناقش تطوير قطاع شؤون الإدارة

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، في شرطة دبي اجتماع التطوير المؤسسي لقطاع شؤون الإدارة الجديد، حيث أكد العميد بن سلطان أن هذا الاجتماع يأتي بناء على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالبدء في وضع رؤية استشرافية لقطاعات القوة، وفي إطار حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار على تقديم أفضل الخدمات، وتطوير كفاءات العاملين فيه، والارتقاء دوماً بمستوى الأداء، وإيجاد أنظمة جديدة للتحديث والتطوير الدائم، ترتبط بمؤشرات الأداء، الذي يعتبر المطلب الأساسي لتحقيق استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، وترسيخ الرؤية الاستشرافية لها.

حضر الاجتماع العميد صالح عبد الله مراد عبد الله، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد حميد سالم خليفة السويدي، نائب مدير الإدارة العامة للمالية، والعقيد منصور يوسف محمد القرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالوكالة، إلى جانب ممثلي مكتب التطوير المؤسسي لقطاع شؤون الإدارة، لمناقشة التحديات الخاصة بالقطاع، وكيفية وضع مدخلات العملية الاستشرافية وفقاً لنموذج استشراف القطاعات المعد خصيصاً لهذا الموضوع، للخروج بأفضل رؤية استشرافية للقطاع.