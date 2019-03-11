«دراجة ذكية» لضبط المركبات المطلوبة في المناطق الرملية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تدشين «دراجة الشرطة الذكية» لضبط المركبات المطلوبة في المناطق الرملية.

وأفاد الملازم أول مبارك سلطان الخييلي، ضابط دوريات الدراجات النارية، بأن الدراجة تم تزويدها بنظام حديث ومتطور خاص بضبط لوحات المركبات (LBR)، مشيراً في الوقت نفسه بأن النظام يستهدف تأمين المناطق الصحراوية والوعرة، بما يعزز دور شرطة أبوظبي في الحفاظ على سلامة وأمن كافة مستخدمي الطريق.

وتم تزويد «دراجة الشرطة الذكية» بنظام إلكتروني خاص بقاعدة البيانات يتم تزويده بشكل مستمر من قسم العمليات المركزية بمعلومات حول أرقام السيارات المطلوبة، حيث يستهدف النظام اختصار عدة مراحل معلوماتية لتتبع المركبات المطلوبة.

وأضاف الملازم أول مبارك الخييلي: في حال حدد النظام عبر كاميرا الرصد الذكية الموجودة على رأس الدراجة الذكية، هوية إحدى المركبات المطلوبة، فإنه يتم التعامل معها بحسب الإجراءات المتبعة، ووفقاً للمنظمة والقوانين المعمول بها.

وتستهدف «درجة الشرطة الذكية» مساعدة أفراد الشرطة في تحديد وضبط الأشخاص المخالفين».