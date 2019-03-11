اعتماد النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى بالعربية والصينية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى المقامة أمام المحاكم باللغتين العربية والصينية وذلك بعد اعتماد النماذج مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية وإدراج اللغة الهندية في نماذج الدعاوى العمالية بما يتيح للأجانب سهولة معرفة إجراءات التقاضي عند إجراء القيد من دون حاجز لغوي.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بتطوير منظومة قضائية تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والبيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي، من خلال تبسيط إجراءات التقاضي وتسهيل الوصول إلى العدالة، وفقاً للأولوية الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأوضح المستشار العبري أن اعتماد نماذج صحف الدعاوى والتظلمات والطلبات، مزدوجة اللغة، يهدف إلى تطوير الخدمات القضائية بما يتماشى مع خطة غدا 2021، وزيادة شفافية إجراءات التقاضي عبر توفير نماذج تسهل للأجانب معرفة إجراءات التقاضي والحقوق والواجبات من دون حاجز لغوي، فضلاً عن تبسيط إجراءات قيد الدعاوى للجمهور عبر نماذج سهلة وبسيطة، وتوفير التوعية القانونية للمتقاضين من خلال نموذج تفاعلي لصحيفة الدعوى يكفل الاطلاع على المواد القانونية ذات الصلة بالنزاع. يشار إلى أن دائرة القضاء توفر صحف الدعاوى والتظلمات والطلبات من خلال موقعها الإلكتروني إذ يقوم المدعي بتعبئة النموذج ومن ثم طباعته وتوقيعه وتقديمه للقيد.