انطلاق خلوة الهمم بمشاركة كبار المسؤولين وشخصيات وطنية

المصدر: البيان الالكتروني

بالتزامن مع تنظيم الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية في أبوظبي، انطلقت أعمال خلوة الهمم، بمشاركة أصحاب الهمم وكبار المسؤولين وشخصيات وطنية ومختصين في المجالات الاجتماعية بهدف الخروج بأفكار ومبادرات لدعم أصحاب الهمم في مختلف القطاعات.

وحضر الخلوة عدد من معالي الوزراء وكبار المسؤولين والمتخصصين وعدد من أصحاب الهمم حيث سيتم مناقشة الأفكار والمبادرات ضمن مجموعة من المحاور، وبمشاركة أصحاب الهمم أنفسهم بالإضافة إلى المسؤولين وصناع القرار في مختلف القطاعات.

وانطلقت أعمال جلسات الخلوة بكلمة افتتاحية من معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع.

وتناقش خلوة الهمم أهم التحديات والقضايا ضمن 8 محاور رئيسية للخروج بمبادرات نوعية تدعم أصحاب الهمم وتعزز من مشاركتهم الفاعلة في كافة المجالات.

و تناقش جلسة محور الرياضة تنمية إبداعات أصحاب الهمم ودعم مواهبهم وإشراكهم الفاعل في مختلف الأنشطة خلوة الهمم.

أما جلسة محور جودة الحياة فتناقش تحقيق جودة الحياة لهذه الفئة عن طريق تمكين أسرهم وحمايتهم في المجتمع خلوة الهمم

ويناقش محور التعليم والعمل آليات إدماج أصحاب الهمم في التعليم الخاص والعام من رياض الأطفال إلى الجامعة

وتم تخصيص محور التمثيل الدولي بهدف تمكين أصحاب الهمم في شتى المجالات وتمثيلهم الدولة في المحافل الدولية

ويناقش محور الصحة ضمان حصول ووصول أصحاب الهمم لأفضل الخدمات الصحية بكل سهولة خلوة الهمم.

وتناقش جلسة محور الثقافة إبراز مواهب الأشخاص أصحاب الهمم في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

وتم تخصيص محور لاستشراف الخدمات والذي يناقش تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المرافق والخدمات والمعلومات خلوة الهمم.

ويناقش محور الإعلام نشر ثقافة التقبل والتسامح لأصحاب الهمم عبر وسائل الإعلام لبلورة صورة واقعية أصحاب الهمم.