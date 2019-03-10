فتح باب التسجيل لحضور منتدى الإعلام العربي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي، عن فتح باب التسجيل للدورة الثامنة عشرة، والتي ستعقد يومي 27 و 28 مارس الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة القيادات والمؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام في المنطقة.

وستشهد الدورة الحالية التي تعقد تحت شعار "الإعلام العربي: الواقع والمستقبل" توسيع نطاق محاور الأجندة، والموضوعات التي تغطيها الفعاليات المصاحبة، لتشمل تحليلاً دقيقاً لحال وواقع الإعلام العربي راهناً، بالإضافة إلى عدد من المحاور التي تلامس التحولات الإعلامية المتوقعة خلال المستقبل القريب، إلى جانب عدد من المواضيع التي تلامس عمل الإعلاميين العاملين في المنطقة العربية وتهم مختلف المؤسسات الصحافية والإعلامية في الوطن العربي.

ودعا سالم باليوحة، مدير نادي دبي للصحافة بالانابة المهتمين بحضور فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمنتدى، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى http://amfregistration.com/، مشيراً إلى أن المنتدى سيحظى هذا العام بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين والعرب وصناع الإعلام، الذين سيسلطون الضوء على واقع الإعلام العربي وتطلعاته المستقبلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، للارتقاء بمستوى العمل والأداء الإعلامي، وفق رؤية مستقبلية متوائمة مع المتغيرات والظروف العربية الراهنة. وأكد مدير نادي دبي للصحافة بالانابة إن اللجنة التنظيمية للمنتدى حريصة كل الحرص على توظيف كافة جهودها لضمان التسجيل السلس للمشاركة والحضور لجميع المهتمين بالإعلام العربي، من داخل دولة الإمارات وخارجها، بالإضافة إلى الخبراء وأساتذة وطلبة والإعلام في الكليات والجامعات.

وأضاف باليوحة، أن اللجنة التنظيمية للمنتدى ترحب بالمتطوعين الراغبين بتسجيل أسمائهم من خلال الموقع الإلكتروني للمشاركة في التنظيم والإشراف على الفعاليات، بالإضافة إلى أنهم سيقومون بالعديد من المهام، من بينها استقبال كبار الضيوف والمتحدثين ومرافقتهم طوال فترة إقامتهم، والرد على استفساراتهم المتعلّقة بالمنتدى بشكل خاص، وبمدينة دبي ومعالمها وفعالياتها بشكل عام.