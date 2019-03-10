افتتاح ملتقى الأسر الإماراتية المنتجة في عجمان

المصدر: عجمان - وام

افتتح الشيخ سلطان بن راشد النعيمي ملتقى الأسر الإماراتية المنتجة في عجمان الذي تنظمه «فيستيفال لاند» بالتعاون مع مجلس الآباء والمعلمين في إمارة عجمان ويستمر حتى 16 مارس الجاري.

يأتي المعرض تعزيزاً للجهود الرامية إلى تفعيل مفهوم المسؤولية المجتمعية ويقام للعام الثاني على التوالي بمشاركة واسعة من الأسر المنتجة وعدد من أصحاب الهمم، إضافة إلى عرض منتجات نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان.

ويشمل المعرض عرض المنتجات والمأكولات التي تعدها الأسر، وكذلك إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة مثل الفحص الطبي المجاني وعروض كرتونية وجوائز قيمة وفقرات ترفيهية تقدمها الفرق الشعبية.