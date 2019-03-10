التطبيق الإلكتروني «حياة» يتيح التسجيل للراغبين بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بديوانها في أبوظبي الاجتماع التنسيقي للجنة الوطنية العليا لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص وبحضور الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية العليا لنقل وزراعة الأعضاء وممثلين عن جميع الأعضاء من الجهات الحكومية والمحلية في الدولة؛ كلية الطب والعلوم الصحية جامعة الإمارات ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، مبادلة للرعاية الصحية، مدينة الشيخ خليفة الطبية، سلطة مدينة دبي الطبية، شركة صحة، جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكلٌ من دائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي.

«حياة»

وأكد الأميري أن التطبيق الإلكتروني (حياة) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واكب أحدث المعايير الصحية العالمية بفضل القيادة الرشيدة التي تؤكد على توفير حياة سليمة لجميع المواطنين والمقيمين، ولتكون دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ولفت إلى أن التطبيق «حياة» يفسح المجال لأي شخص لديه الرغبة في التبرع بأعضائه بعد الوفاة، وتم ربطه إلكترونياً مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهي المرحلة الأولى لتسجيل التبرع بالأعضاء البشرية في الدولة.

ومن ثم عرض المراحل الخاصة بالتطبيق الإلكتروني الخاص بعملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومناقشة مفتوحة لسماع الآراء والمقترحات والعصف الذهني بين الأعضاء وإضافتها إلى البرنامج، لتسهيل عملية التسجيل من قبل المتبرعين والمرضى الذين هم بحاجة إلى عضو بشري، وتم اقتراح ضرورة إضافة عبارة (متبرع) في بطاقة الهوية الإماراتية ومن ثم استعرض إحصائية عدد الأشخاص الذين يرغبون بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة.

ثقافة

ومن جانبه أكد الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وحفظها على أهمية وجود ثقافة التبرع بالأعضاء بين المواطنين والمقيمين في الدولة ولتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج الوطني وبناء شراكة متكاملة بين الجهات الحكومية والخاصة ونشر الوعي على جميع المعايير في الجامعات الطبية والمعاهد التمريضية والمدارس لتعزيز التوعية في المجتمع.