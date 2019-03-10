إنقاذ طفلة في أبوظبي ولدت في الأسبوع الـ24 من الحمل

المصدر: أبوظبي - البيان

نجح الأطباء في أبوظبي في إنقاذ طفلة مواطنة حديثة الولادة تمت ولادتها في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي على عمر 23 أسبوعاً و3 أيام من الحمل، أي خمسة شهور فقط، وبلغ وزنها عند الولادة 550 غراماً وطولها 30 سنتيمتراً، حيث تعد من الحالات النادرة على مستوى العالم من جهة موعد الولادة ووزن المولودة الذي يعد قليلاً جداً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الوزن المثالي للمولود بعد اكتمال مدة الحمل يزيد عادة عن 2500 غرام.

وأسهمت الكوادر الطبية إلى جانب وحدة العناية المركزة بالأطفال الخدج المتطورة والمعتمدة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي ضمن المستوى الثالث في إنقاذ المولودة التي أمضت 132 يوماً في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة و4 أيام في قسم الأطفال.