مناقشة الترشيد الاستهلاكي لطالبات مدارس حماية في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، فريق الترشيد الاستهلاكي لطالبات مدارس حماية في شرطة دبي، بحضور المقدم وداد سيف مويزة، رئيس قسم رياض الأطفال.

وتم خلال اللقاء مناقشة ثقافة الترشيد الاستهلاكي التي يتبناها الفريق عبر تقديم توزيعات ترشيدية وهدايا تذكارية عبارة عن مجسم للري بالتنقيط، مع شجر الغاف، تزامناً مع عام التسامح.

وأكد اللواء الدكتور ابن فهد، حرص شرطة دبي وبتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على المشاركة الفاعلة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تهدف إلى تغيير نمط الاستهلاك وتقليص التنامي المتزايد في استهلاك الطاقة، من خلال نشر ثقافة الترشيد والحد من هدر المياه والطاقة الكهربائية، وغرس مبادئ الالتزام بواجبات الوطن، وتحمّل المسؤولية بين موظفي الأكاديمية والطلبة المرشحين والمرشحات والدورات التأسيسية.