شرطة أبوظبي تستعرض كتاباً حول تطوير الذات بواحة الثقافة

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت شرطة أبوظبي في جلسة ضمن مبادرة واحة الثقافة، كتاباً حول أهم سبل تطوير الذات، من خلال التعامل الإيجابي مع المشاعر السلبية والإيجابية وإقامة شبكة ناجحة من العلاقات المتميزة مع الآخرين.

وأدارت الجلسة التي نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، المستشارة الحقوقية مريم الأحمدي وعقدت في مجلس المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني بحضور مجموعة من المهتمين بالشأن الثقافي.

وأكدت الأحمدي أهمية توعية المرأة في سبل الارتقاء بنفسها باستمرار، استكمالاً للنهج الإماراتي في دعم جهود المرأة وتنمية مهاراتها وإمكاناتها في مسيرة التطوير الشاملة التي تشهدها الإمارات.

واستعرضت ميلان شريف الباحثة القانونية بإدارة الشرطة المجتمعية، أهم عوامل إدارة الذات وإدارة العلاقات بذكاء من خلال المراقبة الرصينة للانفعالات الإنسانية ومن ثم توجيهها بشكل بناء لخدمة أهداف الفرد في التطور الشخصي والمهني.

وشكرت عزة سليمان شرطة أبوظبي على تبني مبادرات فكرية هادفة تعمل على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر التي تنتهجها دولة الإمارات، وتمثل فيها نموذجاً حضارياً يحاكيه العالم بأسره مؤكدة أن هذه المبادرات ترتقي بالمرأة وتمكنها من الإبداع والتألق.