أمل القبيسي: حريصون على تعزيز الدور البرلماني بين الإمارات والمغرب

المصدر: الرباط - البيان

وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد المجلس في زيارة عمل رسمية إلى المملكة المغربية الشقيقة، تجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين بالمملكة بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة، بما يواكب التطور المتنامي الذي تشهده العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية في جميع المجالات.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أهمية هذه الزيارة لما تشهده العلاقات القوية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية من تقدم ونماء، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، في ظل ما يمر بدول المنطقة والعالم من أحداث وتطورات تتطلب العمل الفاعل على كل الصعد واستثمار الدور المهم للبرلمانات في هذه المجالات.

وأكدت معاليها أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتينة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، حيث تهدف إلى تعزيز وترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيرة معاليها إلى أن المملكة المغربية شريك استراتيجي للدولة، كما أن المغرب من الدول ذات الأولوية في استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي لتوطيد علاقات التفاهم والتعاون.

كما تترأس معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي ستعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة11-14 مارس 2019.

وكان في استقبال معالي الدكتورة أمل القبيسي ووفد المجلس لدى وصولهم مطار الرباط الدولي، الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، وعلي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية الشقيقة.

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته: محمد بن كردوس العامري وخليفة سهيل المزروعي ومطر حمد الشامسي وصالح مبارك العامري وأحمد يوسف النعيمي وخالد علي بن زايد الفلاسي وأحمد محمد الحمودي وجاسم عبد الله النقبي وسعيد صالح الرميثي وعائشة راشد ليتيم وعائشة سالم بن سمنوه ومحمد أحمد اليماحي وناعمة عبد الله الشرهان والدكتورة نضال محمد الطنيجي وحمد عبد الله بن غليطة الغفلي، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.

وستعقد معالي الدكتورة القبيسي مباحثات مع الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، وحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المغربي.

كما ستعقد والوفد المرافق لها لقاءات مع عدد من رؤساء البرلمانات المشاركين في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

تفعيل

أكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي الحرص على تفعيل نشاط المجلس الوطني الاتحادي الدؤوب وزياراته ومشاركاته الخارجية للإسهام في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، ومواكبة توجهات الدولة والقضايا التي تتبناها، مضيفة أنه بهدف تحقيق أفضل النتائج حرصنا على أن يكون لكل فعالية برلمانية أهداف وأغراض واضحة ومحددة يتم تحقيقها، والتفاعل المدروس والمخطط مع مختلف القضايا والموضوعات المدرجة على أجندتها، بما يحقق السمعة الطيبة التي حققتها الدولة.