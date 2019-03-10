حمدان بن محمد: دبي نموذج عالمي لتشجيع الطلاب على ريادة الأعمال

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن جامعات دبي ستتحول إلى مناطق اقتصادية متكاملة ومراكز لتخريج المبتكرين ورواد الأعمال.

وقال سموه إن حكومة دبي باشرت العمل على تنفيذ بنود «وثيقة الخمسين» التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي أفضل مدينة في العالم.

جاء ذلك بمناسبة اعتماد سموه استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي وردت في «وثيقة الخمسين»، مؤكداً أن الاستراتيجية ستعزز مكانة دبي كمركز إقليمي لدعم الشباب وتطوير الجيل الجديد من المناهج والمفاهيم التعليمية بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا.

وأوضح سموه أن دبي تضم مجموعة من أبرز المؤسسات التعليمية والجامعات الوطنية والعالمية تخرّج آلاف الطلاب المبدعين والمبتكرين سنوياً، ويجب التركيز على دعم مواهبهم، وتبنّي أفكارهم لريادة الأعمال، وإطلاق مشاريع وشركات تسهم فورياً في دعم الاقتصاد المستقبلي لمدينة دبي.

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حمدان بن محمد: جامعات دبي ستتحول لمناطق اقتصادية متكاملة ومراكز لتخريج المبتكرين