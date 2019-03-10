متابعة سير العمل في مركز خدمات مرور رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

زار اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، مركز خدمات المرور والترخيص، بهدف الاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث في مواجهة التحديات لتحقيق رضا المتعاملين مع المركز وإسعادهم من خلال التأكيد على ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية في إطار سعي القيادة العامة على تنفيذ أهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية ورؤيتها المتمثلة في أن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وكان في استقباله، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم سالم عبيد اليليلي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإنابة، وعدد من رؤساء الأقسام.