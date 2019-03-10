265 حملة توعوية نفّذتها «قضاء أبوظبي» عبر قنوات «التواصل» في 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

عززت دائرة القضاء في أبوظبي، جهودها التثقيفية والتوعوية لنشر الثقافة القانونية وبث رسائل التوعية بين أفراد المجتمع، من خلال تنفيذ 265 حملة توعوية وترويجية للخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، وذلك عبر مختلف قنوات التواصل على مدار عام 2018.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء للجانب التوعوي ضمن جهودها لتوصيل الرسائل التثقيفية والترويجية لجميع أفراد المجتمع بطريقة مبتكرة، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بتعزيز نشر الثقافة القانونية لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.

من جانبه أوضح الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، أن الحملات التوعوية لدائرة القضاء عبر المنصات الإعلامية المتعددة، تركز على العديد من القضايا المهمة والموضوعات التي تشغل المجتمع، وذلك في ظل الاهتمام الكبير بالتوعية لما لها من دور محوري في الحد من الجرائم بجميع أشكالها وصورها، والتصدي لها بشكل استباقي، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

13 مليون مشاهدة

ومن جهته، تطرق حافظ سالم الأبيض، رئيس مركز الاتصال الحكومي والإعلامي، إلى أن قنوات التواصل لدائرة القضاء تحظى بالاهتمام والمتابعة، إذ وصل عدد مشاهدات المشاركات والتغريدات إلى نحو 13 مليون مشاهدة، وارتفعت أعداد المتابعين إلى ما يزيد على 150 ألف متابع بزيادة سنوية نسبتها 35 %، فيما سجلت المشاهدات على موقع «يوتيوب» 21 مليوناً و 607 آلاف.

وأضاف أن عدد المشاركات والتغريدات سجل 9 آلاف و 473 على صفحات التواصل الاجتماعي لدائرة القضاء خلال عام 2018، ووصل التفاعل مع المواد المنشورة إلى ما يقارب 350 ألف تفاعل، وذلك بالتزامن مع إطلاق قناة الدائرة على «سناب شات»، فيما سجلت نسبة رضا المتابعين عن المواد المتنوعة المنشورة عبر مختلف قنوات التواصل 89 %.