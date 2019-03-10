سلسلة الرواد وعناوين المستقبل تستقطب علماء وخبراء تكنولوجيا عالميين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أكاديمية دبي للمستقبل إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، عن تنظيم مجموعة من المحاضرات ضمن جلسات «سلسة الرواد» و«عناوين المستقبل» خلال شهري فبراير ومارس، لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه قطاعات العلوم والتكنولوجيا واستشراف المستقبل.

وأكد سعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل، أن الجلسات الحوارية تهدف إلى استشراف مستقبل القطاعات الحيوية، وتتيح لأفراد المجتمع فرصة المشاركة والتواصل مع أهم الخبراء الإماراتيين والعالميين للاستفادة من تجاربهم ومعارفهم لتعزيز مهاراتهم ورؤيتهم المستقبلية.

وقال سعيد القرقاوي إن جلسات «سلسلة الرواد» و«عناوين المستقبل» تعكس الدور التثقيفي والمجتمعي للأكاديمية ومؤسسة دبي للمستقبل، الهادفة للإسهام في رفد جهود مدينة دبي ودولة الإمارات وتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً لتطوير القدرات والمواهب المستقبلية.

سلسلة الرواد

واستضافت «سلسلة الرواد» البروفيسور عمر ياغي من جامعة كاليفورنيا بيركلي في الولايات المتحدة الأمريكية، في جلسة سلّط خلالها الضوء على أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال استخلاص مياه الشرب من هواء الصحراء.

ويعد الدكتور ياغي واحداً من أوائل العلماء الحاصلين على تأشيرات طويلة الأمد في دولة الإمارات، وقد كرّمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً، تقديراً لإنجازاته العالمية البارزة في المجال العلمي خلال حفل إعلان الفائزين بجائزة محمد بن راشد للتميز العلمي الشهر الماضي.

يشغل الدكتور عمر حالياً منصب المدير المؤسس لمعهد بيركلي العلمي العالمي، والمدير المشارك لمعهد كافلي للطاقة والعلوم النانوية ومركز تحالف أبحاث كاليفورنيا التابع لشركة «باسف»، وقد نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات العلمية بما في ذلك تطوير طرق مبتكرة لتصنيع مواد جديدة واستخدام تطبيقاتها في مجالات عدة تشمل إدخال الجزيئيات الحيوية والتقاط الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين.

«عناوين المستقبل»

في سياق متصل، نظمت أكاديمية دبي للمستقبل مجموعة جديدة من جلسات «عناوين المستقبل» التي تجمع نخبة من الخبراء في الجهات الحكومية والشركات العالمية والشباب وتهدف لتبادل الخبرات والآراء وتعزيز المهارات المستقبلية في حوارات متخصصة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها.

وتشمل هذه الدورة الجديدة جلسة حول الاستثمار بالعملات الرقمية بالشراكة مع مركز دبي للبلوك تشين، وتم خلالها تعريف المشاركين حول تاريخ تكنولوجيا البلوك تشين واستخداماتها الاقتصادية والأمنية والمتنوعة، والتعريف بالمفاهيم الأساسية للعملات الرقمية وكيفية التعامل بها وتطبيقاتها الحالية والمستقبلية.

واستعرضت الجلسة تاريخ المال والعملة الرقمية وتطورها بوصفها أول تطبيقات تكنولوجيا التعاملات الرقمية وجوانب علاقتها بالرياضيات والاقتصاد، والتحديات المتعلقة بحماية الاستثمار ومستقبل التداول في العام.

تجربة دبي 10X

وسيتعرف المشاركون في جلسة ثالثة تستضيفها المؤسسة في 25 مارس الجاري، على تجربة مبادرة «دبي 10X» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي نجحت في تسريع مسيرة الابتكار والتفكير المستقبلي .

ابتكار

استضافت الأكاديمية بالشراكة مع «ابتكار» جلسة ناقشت الأدوار المستقبلية للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية وكيفية تعزيز الوعي بأهمية توظيفها لإيجاد حلول فعّالة لتحديات القطاعين الحكومي والخاص والتجهز للتغيرات المقبلة في قطاع الوظائف بفضل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وثورة البيانات.